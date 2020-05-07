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В Запорожье на рынке напали на журналистов

Комментариев: 1
На членов съемочной группы напал агрессивный мужчина, которого удалось упокоить только газовым баллончиком.

 

В Запорожье на рынке Бахчисарай произошло нападение на съемочные группы центральных и региональных телеканалов, сообщил в  Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Сообщается, что неизвестный агрессивный мужчина набросился на членов съемочной группы. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала НТН, препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. 

В связи с неадекватным поведением один из присутствующих операторов распылил в лицо напавшего газ.

Как сказал в комментарии НСЖУ оператор, другого способа успокоить нападающего не было.
 
"Я видел, что человек полностью неадекватен, мог побить коллег, разбить телекамеру или повредить микрофон", - отметил медийщик, который распылил газ.
 
Полицию журналисты на место инцидента не вызывали и разъехались по завершению съемки. Однако видеозапись нападения передали в пресс-службу областной полиции.
 
 
Напомним, накануне сообщалось, что на фоне карантина участились нападения на журналистов. Только за апрель зафиксировано 10 таких случаев.
 

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Теги: Запорожье, Журналисты, нападение, нсжу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SergioS    07.05.2020, 20:42
Оценка:  0
SergioS
Это он дезиком его пшикнул?
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