В Запорожье на рынке напали на журналистов
На членов съемочной группы напал агрессивный мужчина, которого удалось упокоить только газовым баллончиком.
В Запорожье на рынке Бахчисарай произошло нападение на съемочные группы центральных и региональных телеканалов, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Сообщается, что неизвестный агрессивный мужчина набросился на членов съемочной группы. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала НТН, препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина.
В связи с неадекватным поведением один из присутствующих операторов распылил в лицо напавшего газ.
Как сказал в комментарии НСЖУ оператор, другого способа успокоить нападающего не было.
"Я видел, что человек полностью неадекватен, мог побить коллег, разбить телекамеру или повредить микрофон", - отметил медийщик, который распылил газ.
Полицию журналисты на место инцидента не вызывали и разъехались по завершению съемки. Однако видеозапись нападения передали в пресс-службу областной полиции.
Напомним, накануне сообщалось, что на фоне карантина участились нападения на журналистов. Только за апрель зафиксировано 10 таких случаев.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент