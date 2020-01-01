Саакашвили назначен главой комитета реформ

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Президент выразил надежду, что Саакашвили "сможет придать импульс" реформам в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ Зеленский подписал в четверг, 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский также назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ. Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, на прошлой неделе Саакашвили сообщил, что президент Владимир Зеленский предложил ему стать переговорщиком с МВФ, однако в Раде этот вопрос так и не рассматривали.

В Грузии по этому поводу выразили обеспокоенность будущим отношений с Украиной.

Затем глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили готовят другую должность.

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