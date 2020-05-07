В Житомире уволен глава лаборатории: работники обратились к Зеленскому

Руководитель учреждения был уволен из-за решения ограничить тестирование на коронавирус. Его бывшие подчиненные заявляют, что он профессионал, а увольнение - "политическое".

Сотрудники Житомирского областного лабораторного центра записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому из-за увольнения их руководителя Зиновия Парамонова. Об этом сообщает Житомир.инфо в четверг, 7 мая.

"Мы не выступаем адвокатами относительно Зиновия Михайловича, мы его коллеги, мы единое целое и команда... Мы обращаемся к вам, господин президент, чтобы обратить внимание на Житомирский лабораторный центр, потому что им действительно руководит профессионал. Это подковерные действия, которые направлены на то, чтобы свои промахи в работе - впереди выборы - можна прикрепить за счет человека, который имеет принципиальную государственную позицию", - заявил представитель коллектива Зиновий Фиц.

Работники считают увольнение "политическим". Фиц добавил, что некоторые думают, что они, "окончив танковое училище, будут давать оценку нам, профессионалам".

Парамонов считает, что увольнение является результатом недопонимания с городским главой Сергеем Сухомлином.

"Вчера приезжал Ляшко (Виктор, главный санврач Украины. - ред.) в связи с тем, что мы написали такое письмо, но я считаю, что это имеет другие источники. Вот читаю обращение нашего мэра города, с которым у меня были проблемы на протяжении нашего сотрудничества из-за того, что я обратил внимание мэра на проблемы карантина в Житомире", - сказал Парамонов.

Ранее Парамонов говорил мэру, что карантинные ограничения были недостаточными, и добавил, что перенаправление анализов на коронавирус в киевскую лабораторию не спасет от нагрузки из-за дефицита специалистов.

Накануне стало известно, что лаборатория Житомира перегружена из-за СOVID, и прием анализов был приостановлен. Лаборатория перегружена более чем на неделю вперед, поэтому три дня не будет принимать новые материалы для анализов.

Тогда Ляшко съездил в Житомир и уволил главу областного лабораторного центра. Работники лаборатории работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса, заверил Виктор Ляшко.

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