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Страховка для медиков. За что проголосовала Рада

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Верховная Рада приняла законопроект 3376-1, которым застраховала медиков в случае смерти от коронавируса, обещают выплаты от 600 тысяч до 1,5 миллиона гривен.
Как Рада поддержала врачей
Как Рада поддержала врачей

Одна из самых острых проблем, которую коронавирус поставил перед Украиной, незащищенность и нехватка медицинского персонала. Медики массово болеют из-за вируса или увольняются. Обещанные надбавки доходят не всем.

В четверг, 7 мая, Верховная Рада провела заседание по инициативе оппозиции, на котором приравняла медработников к военным. Причем депутаты даже устроили гонки, кто больше хочет поддержать медиков.

Принятое решение

Депутаты собрались на внеочередную сессию благодаря подписям, которые собрала фракция Европейская солидарность. ЕС зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о страховании медиков и предлагала за него проголосовать. Но депутаты фракции Слуга народа после объявления внеочередного заседания зарегистрировали свой альтернативный законопроект о страховании. За него, в итоге, и проголосвали

По этому закону, медработники положены страховые выплаты в случаях:

- инвалидности в течение одного года из-за COVID-19, если такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей. Медик может рассчитывать на сумму, не меньшую, чем 630 000 гривен.

- в случае смерти медработника, который работает в условиях повышенного риска заражения, его семья может рассчитывать на сумму в 1,5 миллиона гривен. Страховку выплачивают разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего в течение месяца.

В ЕС предлагали застраховать и врачей, заболевших коронавирус, и выплачивать им страховые выплаты. Однако это предложение в парламенте не поддержали.

“Слуги народа”заявили, что врачам, которые работают с больными COVID-19 и так должны выплатить 300% надбавку к зарплате. Но, как известно,с этими выплатами есть проблемы, медики даже выходили на акции протеста. Признавали это и премьер Денис Шмыгаль, и министр здравоохранения Максим Степанов. Деньги правительство выделило, но не ко всем врачам они пришли.

Поддержка медиков

Также Рада приняла закон, который повышает размер помощи медикам в случае временной нетрудоспособности. Например, если врач контактировал с больным COVID-19 и его отправили на самоизоляцию, то ему должны платить 100% средней заработной платы.

Людям, которые лечатся в медучреждении, либо находятся на самоизоляции под контролем из-за COVID-19, должны выплатить пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% от средней заработной платы.

Также Рада проголосовала за закон, который должен ввести массовое тестирование на COVID-19 в Украине и обязать обнародовать данные об этих тесты. В частности, должны регулярно и за деньги бюджета тестировать медиков и правоохранителей.

Кроме того, депутаты обязали Минздрав регулярно отчитываться о закупке, распределения и наличие лекарств, средств защиты в больницах от COVID-19.

Критически много заражений

Сейчас каждый пятый инфицированный в Украине – это медик. В мире считается тревожным уровень в 10%, а показатели в Украине превышают этот уровень более чем вдвое. При этом Минздрав все никак не может закупить защитные костюмы для медиков.

Компания, которая обязалась закупить около 70 000 защитных костюмов в Китае для Минздрава, написала, что у них проблемы с поставками. Должны были прийти костюмы еще 1 мая. Но министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что никаких проблем нет. Несмотря на то, что с 25 апреля Китай ввел "усиленный контроль" по экспорту продукции, предназначенной для профилактики эпидемии.

"Согласно этому документу, о котором нам сообщила китайская сторона, продлен срок получения этих дополнительных разрешений в течение 10 календарных дней. Компания-производитель сообщила, что все наши костюмы, это больше 71 000, изготовлены и готовы к отгрузке. В ближайшие дни они будут получать соответствующие разрешения, костюмы будут загружены и отправлены в Украине ", - говорит Степанов.

Давняя беда

История с костюмами длится уже давно. Для того, чтобы купить защитные костюмы для медиков, Минздрав сначала обратился к своему госпредприятия Медицинские закупки, чтобы те закупили костюмы. Ориентировочная цена за костюм, на которую рассчитывало министерство было около 400 гривен. Госпредприятие "выторговало" лучшую цену и договорилось с украинским производителем, те поставят костюмы по 245 гривен за штуку, или на 40% дешевле за счет большой партии товара.

Но министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать документы и покупать костюмы по более низкой цене. Минздрав провел новый тендер и меньше чем за сутки нашло победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей, а именно по 488 гривен за одноразовый костюм.

Также в министерстве дописали еще одно требование к сертификации, согласно которой почти все, что покупалось до того в Украине - не подходит.

Сначала в Минздраве сказали, что от украинских костюмов отказались, потому что у них проблема со швами. Министр Степанов говорит, что это “костюмы маляра”, а не настоящая защита для врачей.

В Офисе президента назвали несколько иную причину отказа от украинских производителей - у отечественных нет соответствующей ткани. Глава Минздрава называл манипуляцией обвинения в закупке костюмов врачам по завышенным ценам.

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Теги: медицина, медики, пандемия, карантин, Коронавирус, медицинская помощь
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Источник: korrespondent.net

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