Страховка для медиков. За что проголосовала Рада

Верховная Рада приняла законопроект 3376-1, которым застраховала медиков в случае смерти от коронавируса, обещают выплаты от 600 тысяч до 1,5 миллиона гривен.

Одна из самых острых проблем, которую коронавирус поставил перед Украиной, незащищенность и нехватка медицинского персонала. Медики массово болеют из-за вируса или увольняются. Обещанные надбавки доходят не всем.

В четверг, 7 мая, Верховная Рада провела заседание по инициативе оппозиции, на котором приравняла медработников к военным. Причем депутаты даже устроили гонки, кто больше хочет поддержать медиков.

Принятое решение

Депутаты собрались на внеочередную сессию благодаря подписям, которые собрала фракция Европейская солидарность. ЕС зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о страховании медиков и предлагала за него проголосовать. Но депутаты фракции Слуга народа после объявления внеочередного заседания зарегистрировали свой альтернативный законопроект о страховании. За него, в итоге, и проголосвали

По этому закону, медработники положены страховые выплаты в случаях:

- инвалидности в течение одного года из-за COVID-19, если такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей. Медик может рассчитывать на сумму, не меньшую, чем 630 000 гривен.

- в случае смерти медработника, который работает в условиях повышенного риска заражения, его семья может рассчитывать на сумму в 1,5 миллиона гривен. Страховку выплачивают разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего в течение месяца.

В ЕС предлагали застраховать и врачей, заболевших коронавирус, и выплачивать им страховые выплаты. Однако это предложение в парламенте не поддержали.

“Слуги народа”заявили, что врачам, которые работают с больными COVID-19 и так должны выплатить 300% надбавку к зарплате. Но, как известно,с этими выплатами есть проблемы, медики даже выходили на акции протеста. Признавали это и премьер Денис Шмыгаль, и министр здравоохранения Максим Степанов. Деньги правительство выделило, но не ко всем врачам они пришли.

Поддержка медиков

Также Рада приняла закон, который повышает размер помощи медикам в случае временной нетрудоспособности. Например, если врач контактировал с больным COVID-19 и его отправили на самоизоляцию, то ему должны платить 100% средней заработной платы.

Людям, которые лечатся в медучреждении, либо находятся на самоизоляции под контролем из-за COVID-19, должны выплатить пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% от средней заработной платы.

Также Рада проголосовала за закон, который должен ввести массовое тестирование на COVID-19 в Украине и обязать обнародовать данные об этих тесты. В частности, должны регулярно и за деньги бюджета тестировать медиков и правоохранителей.

Кроме того, депутаты обязали Минздрав регулярно отчитываться о закупке, распределения и наличие лекарств, средств защиты в больницах от COVID-19.

Критически много заражений

Сейчас каждый пятый инфицированный в Украине – это медик. В мире считается тревожным уровень в 10%, а показатели в Украине превышают этот уровень более чем вдвое. При этом Минздрав все никак не может закупить защитные костюмы для медиков.

Компания, которая обязалась закупить около 70 000 защитных костюмов в Китае для Минздрава, написала, что у них проблемы с поставками. Должны были прийти костюмы еще 1 мая. Но министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что никаких проблем нет. Несмотря на то, что с 25 апреля Китай ввел "усиленный контроль" по экспорту продукции, предназначенной для профилактики эпидемии.

"Согласно этому документу, о котором нам сообщила китайская сторона, продлен срок получения этих дополнительных разрешений в течение 10 календарных дней. Компания-производитель сообщила, что все наши костюмы, это больше 71 000, изготовлены и готовы к отгрузке. В ближайшие дни они будут получать соответствующие разрешения, костюмы будут загружены и отправлены в Украине ", - говорит Степанов.

Давняя беда

История с костюмами длится уже давно. Для того, чтобы купить защитные костюмы для медиков, Минздрав сначала обратился к своему госпредприятия Медицинские закупки, чтобы те закупили костюмы. Ориентировочная цена за костюм, на которую рассчитывало министерство было около 400 гривен. Госпредприятие "выторговало" лучшую цену и договорилось с украинским производителем, те поставят костюмы по 245 гривен за штуку, или на 40% дешевле за счет большой партии товара.

Но министр здравоохранения Максим Степанов отказался подписывать документы и покупать костюмы по более низкой цене. Минздрав провел новый тендер и меньше чем за сутки нашло победителя с ценой почти в 2 раза выше предыдущей, а именно по 488 гривен за одноразовый костюм.

Также в министерстве дописали еще одно требование к сертификации, согласно которой почти все, что покупалось до того в Украине - не подходит.

Сначала в Минздраве сказали, что от украинских костюмов отказались, потому что у них проблема со швами. Министр Степанов говорит, что это “костюмы маляра”, а не настоящая защита для врачей.

В Офисе президента назвали несколько иную причину отказа от украинских производителей - у отечественных нет соответствующей ткани. Глава Минздрава называл манипуляцией обвинения в закупке костюмов врачам по завышенным ценам.