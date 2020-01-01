Согласно новым правилам, работа кинотеатров, метро, развлекательных зон в ТРЦ и спортзалов все еще останется под запретом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в четверг, 7 мая, опубликовал инфографику, объясняющую новые правила карантина, которые вступят в силу с 11 мая.

"В понедельник правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий", - написал Шмыгаль.

В частности, инфографика гласит, что закрытыми останутся кинотеатры, метро, развлекательные зоны в ТРЦ и спортзалы.

При этом людям разрешается посещать парки и скверы, а также салоны красоты, детские площадки, музеи и стоматологии.

Cмотрите фотогалерею: Шмыгаль опубликовал инфографику о новых правилах карантина

Напомним, что ранее суд запретил Черкассам ослаблять карантин. Власти Черкасс с 30 апреля разрешили работу объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры и тому подобное.

Также сообщалось, что в Харькове хотят открыть метро до конца месяца. Городские власти все же будут ждать соответствующего разрешения со стороны Кабинета министров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet