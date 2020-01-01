В Кабмине объяснили, где деньги, которые должны были выплатить медикам

В правительстве говорят, что не имеют никакого отношения к задержке выплат в регионах и призывают наказать виновных.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснил куда делись средства, направленные в регионы для доплат медикам, которые работают с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом, в четверг, 7 мая, он рассказал в эфире программы Мокрик по живому на hromadske.

По словам Немчинова, некоторые областные государственные администрации потратили государственную субвенцию, которую должны были направить на 300% доплату медикам, которые борются с коронавирусом, на закупку медтехники и оборудования в больницах.

“То есть она была использована будто бы на медицинские цели, но не на зарплату”, - сказал Немчинов.

По его мнению, потратить эти деньги таким образом решали непосредственно облгосадминистрации, не посоветовавшись с Киевом, поэтому есть основания привлекать к ответственности председателей ОГА, финансовых подразделений, медицинских департаментов и медучреждений.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины и правительство пообещали доплаты за март и апрель в размере 300% к зарплатам медикам, которые лечат больных COVID-19. Однако, эти суммы получили не все.

Ранее президент Владимир Зеленский распорядился найти, кто будет нести ответственность за срыв доплат медикам, которые борются с эпидемией COVID-19.

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