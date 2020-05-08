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Глава МОЗ объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным

Комментариев: 1
Второй этап медреформы мог негативно отразиться на финансировании украинской медицины, кроме того, тот предполагал ряд сокращений медперсонала, заявил Степанов.
Министр здравоохранения Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов
facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что по всей Украине должны закрыться 332 больницы. Об этом глава МОЗ заявил, в четверг, 7 мая, в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

“Они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет освобождение от 50 до 70 тысяч наших медицинских работников”, - заявил глава Минздрава.

Степанов также отметил, что второй этап реформы предусматривал фактическое уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тысяч больных.

“Под угрозой также оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирование на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи”, - заявил Степанов.

Ранее министр привел пример Одесской области, где, по его мнению, провели ряд эффективных реформ в области здравоохранения. 

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Теги: медицина, медицинская реформа, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СТЕКЛО_МОЙ    08.05.2020, 03:47
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
Советски дурки это хуже зоны ! Давно пора закрыть, а таких как Лола Жбанова лечить бесполезно))))
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