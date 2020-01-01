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Пандемия указала на ошибки финансирования инфекционных больниц

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Во время реформирования системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций, считает Ляшко.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Lb.ua

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что пандемия коронавируса в Украине показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", который предусматривала предыдущая медицинская реформа. Об этом, в четверг, 7 мая, он заявил в эфире программы Право на власть, 1+1.

По его словам, к инфекционным больницам необходим совсем иной подход, так как невозможно спрогнозировать пандемии.

"Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовился к такому количеству случав инфекции", - заявил Ляшко.

Также, он подчеркнул, что, выстраивая систему оказания медицинских услуг в инфекционных больницах следует равняться на чрезвычайные ситуации.

“Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что та не эффективна. 

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Теги: медицина, Минздрав, инфекция, Ляшко, медицинская реформа, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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