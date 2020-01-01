Пандемия указала на ошибки финансирования инфекционных больниц

Во время реформирования системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций, считает Ляшко.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что пандемия коронавируса в Украине показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", который предусматривала предыдущая медицинская реформа. Об этом, в четверг, 7 мая, он заявил в эфире программы Право на власть, 1+1.

По его словам, к инфекционным больницам необходим совсем иной подход, так как невозможно спрогнозировать пандемии.

"Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовился к такому количеству случав инфекции", - заявил Ляшко.

Также, он подчеркнул, что, выстраивая систему оказания медицинских услуг в инфекционных больницах следует равняться на чрезвычайные ситуации.

“Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что когда Минздрав начал анализировать старую версию второго этапа медицинской реформы, то увидел, что та не эффективна.

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