Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саакашвили считает, что Украину необходимо вытаскивать из болота

Комментариев: 0
Саакашвили рассказал своим подписчикам в соцсети, что имел "длительную и интересную встречу с президентом Зеленским".
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили
Новоназначенный председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что "Украину надо вытаскивать из болота". Об этом, в четверг, 7 мая, политик заявил в своем Facebook
 
"Это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет", - написал политик на своей странице в соцсети. 
 
Саакашвили рассказал, что имел "длительную и интересную встречу с президентом Зеленским":
 
"Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво - это болото", - заявил Саакашвили. 
 
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: реформы, назначение, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь