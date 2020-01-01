Саакашвили считает, что Украину необходимо вытаскивать из болота

Саакашвили рассказал своим подписчикам в соцсети, что имел "длительную и интересную встречу с президентом Зеленским".

Новоназначенный председатель исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что "Украину надо вытаскивать из болота". Об этом, в четверг, 7 мая, политик заявил в своем Facebook

"Это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет", - написал политик на своей странице в соцсети.

Саакашвили рассказал, что имел "длительную и интересную встречу с президентом Зеленским": "Сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус кво, а статус кво - это болото", - заявил Саакашвили. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

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