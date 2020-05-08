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Дробович объяснил отличие в восприятии Второй мировой в Украине и России

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Глава института национальной памяти отметил, что разницу иллюстрируют лозунги "Никогда снова" и "Можем повторить".
Украинцы и русские по-разному воспринимают Вторую мировую
Украинцы и русские по-разному воспринимают Вторую мировую
Павел Пащенко

Жители Украины и России имеют разные модели памяти жертв войны: либеральную и репрессивную соответственно. Об этом сказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время онлайн-дискуссии Со щитом или на щите: что такое 8 и 9 мая для современной Украины?, сообщает в пятницу, 8 мая, Укринформ.

"Каждое государство вырабатывает коллективную память. Каждая официальная власть пытается с этим работать. Если это умеренное формирующее влияние, которое строится на либеральной оптике, то это одна история, это откровенный разговор. То есть у нас в Украине идут дебаты, дискуссии, происходит здоровый процесс критики, обсуждения. И есть всевозможные репрессивные модели, как в России сейчас, когда не советуются, а официальная память превращается в некую агитацию, как в советское время", - отметил Дробович.

По его словам, в случае с этими двумя моделями памяти речь идет о двух различных лозунгах.

"Лозунг "Можем повторить" - это одна модель памяти. И "Никогда снова" - это вторая модель. "Никогда снова" - это о рефлексии, о том, как это было страшно, чтобы такого никогда не повторить. И здесь имеет значение погружение в личные боли, тревоги, ужасы войны, массовые смерти, погружение в человеческое, сопереживание", - сказал Дробович.

Как пример он привел книгу Анатолия Кузнецова Бабий Яр, которая написана о войне и в то же время о жизни человека, семьи на фоне войны. Это ближе к модели "Никогда снова".

"А вторая модель - "Можем повторить", когда вся эта экзальтация, когда на троллейбусах пишут "На Берлин!"... Эта модель апеллирует к героике, и забываешь об ужасах. Дети с автоматиками в военной форме, милитаризация образования, которую мы видим в России... Эта модель постепенно создает некую привлекательность, когда кажется, что война – нормальный способ решения проблем, потому что все реальные человеческие ужасы и страдания выпадают из этой матрицы", - сказал глава УИНП, отметив что такой бравадой легко манипулировать.

Почти 40% украинцев "за" празднование 8 и 9 мая

Как сообщалось, Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

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Теги: Украина-Россия, украинцы, 9 мая, россияне, Вторая мировая война, Антон Дробович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
whitewo    08.05.2020, 08:36
Оценка:  +4
whitewo
Ну это же очевидно. Если долго накачивать народ, что они самые-самые, богоизбранные, могут легко всех победить, наказать и так далле, то они конечно же согласятся идти воевать с кем угодно и когда угодно. Даже если и без опознавательных знаков, и прикрываясь мирными, и даже если это подлая война
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