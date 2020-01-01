Итоги 7 мая: Деньги на смерть и закрытое небо

Украинские медики получили дополнительные социальные гарантии; Граница остается закрытой до 22 мая. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Рада утвердила большие компенсации для медиков с COVID-19

Верховная Рада 340 голосами приняла законопроект, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей. В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов. Выплаты семье медработника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен.

Кабмин продлил срок ограничения авиасообщения

В Украине запрет на авиаперевозки продлен до 22 мая. Также из-за карантина до 22 мая продлено закрытие пунктов пропуска на государственной границе.

ГБР заинтересовалось Минэнерго

Госбюро расследований начало расследование в отношении должностных лиц Минэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Выздоровление

В Киеве зафиксировали спад числа инфицированных коронавирусом, за последние сутки число зараженных составило 24 человека, в том числе - 5 медиков. Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет. И два мальчика - 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов.

Объем финподдержки от МВФ не изменится

Украина и МВФ больше не ведут переговоры по трехлетней Программе расширенного финансирования (EFF), а договариваются о создании условий для запуска программы Stand-by. Сумма финансирования по новой программе Stand-by пока не называется.

Суд запретил Черкассам ослаблять карантин

Окружной суд Черкасской области остановил решение городского совета Черкасс об ослаблении карантина. В городе планировалось разрешить работу объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры и тому подобное.

В ООН предупредили о последствиях пандемии

ООН предупредила, что распространение коронавируса в бедных странах может повторно ударить по США и Европе, если те не окажут помощь странам с развивающейся экономикой. По прогнозам пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.

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