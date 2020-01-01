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Итоги 7 мая: Деньги на смерть и закрытое небо

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Украинские медики получили дополнительные социальные гарантии; Граница остается закрытой до 22 мая. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Парламент проголосовал за повышение социальной защиты медиков
Парламент проголосовал за повышение социальной защиты медиков
iportal.rada.gov.ua

Рада утвердила большие компенсации для медиков с COVID-19

Верховная Рада 340 голосами приняла законопроект, который повышает социальную защиту медиков, занятых в борьбе с COVID-19, и членов их семей. В случае установления группы инвалидности для медработника в результате заражения СOVID-19 правительство будет выплачивать компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов. Выплаты семье медработника в случае летального исхода составят 750-кратный размер прожиточного минимума, то есть 1,5 миллиона гривен.

Кабмин продлил срок ограничения авиасообщения

В Украине запрет на авиаперевозки продлен до 22 мая. Также из-за карантина до 22 мая продлено закрытие пунктов пропуска на государственной границе.

ГБР заинтересовалось Минэнерго

Госбюро расследований начало расследование в отношении должностных лиц Минэнерго в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Выздоровление

В Киеве зафиксировали спад числа инфицированных коронавирусом, за последние сутки число зараженных составило 24 человека, в том числе - 5 медиков. Среди заболевших: 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет. И два мальчика - 12 и 13 лет. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов.

Объем финподдержки от МВФ не изменится

Украина и МВФ больше не ведут переговоры по трехлетней Программе расширенного финансирования (EFF), а договариваются о создании условий для запуска программы Stand-by. Сумма финансирования по новой программе Stand-by пока не называется.

Суд запретил Черкассам ослаблять карантин

Окружной суд Черкасской области остановил решение городского совета Черкасс об ослаблении карантина. В городе планировалось разрешить работу объектов торговли, сферы услуг, парков, скверов, спортивной инфраструктуры и тому подобное.

В ООН предупредили о последствиях пандемии

ООН предупредила, что распространение коронавируса в бедных странах может повторно ударить по США и Европе, если те не окажут помощь странам с развивающейся экономикой. По прогнозам пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.

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Теги: Рада, Медики, Коронавирус, Кабмин, Авиасообщение, Закрытое небо, ГБР, Минэнерго, Киев, МВФ, Черкассы, Суд, Карантин, ООН, Пандемия, Последствия
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