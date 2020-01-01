Новости Донбасса 8 мая: Ранены шестеро украинских военных

Бойцы ВСУ уничтожили 7 террористов, 5 получили ранения.

В течение минувших суток, 7 мая, сепаратисты 21 раз нарушили режим “тишины“. Ранения получили шестеро украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных “Минском“ артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Старогнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ООС, а впоследствии обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

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По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Возле населенного пункта Авдеевка оккупанты днем применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ вблизи пгт Новотошковское оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окраины Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал – из минометов 120-го и 82-го калибра.

В результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военную машину противника.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ противник выпустил 24 мины 120-го калибра по нашим позициям возле Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы. В ответ наши воины оперативно применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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