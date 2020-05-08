Во Львове собирают штаб быстрого реагирования из-за вспышки COVID-19

В городе третий день растет число зараженных коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки, 7 мая, во Львовской области число заразившихся коронавирусом составило 65 человек. Всего во Львове и области COVID-19 инфицировано 660 человек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой у себя в Telegram-канале.

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“+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (с 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования“, - пишет Садовой.

Скриншот t.me/s/andriysadovyi

Напомним, ранее глава МОЗ объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным. Второй этап медреформы мог негативно отразиться на финансировании украинской медицины, кроме того, тот предполагал ряд сокращений медперсонала, заявил Степанов.

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