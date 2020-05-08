Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове собирают штаб быстрого реагирования из-за вспышки COVID-19

Комментариев: 1
В городе третий день растет число зараженных коронавирусной инфекцией.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

За минувшие сутки, 7 мая, во Львовской области число заразившихся коронавирусом составило 65 человек. Всего во Львове и области COVID-19 инфицировано 660 человек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой у себя в Telegram-канале

Читай также: Пандемия указала на ошибки финансирования инфекционных больниц

“+65 инфицированных коронавирусом на Львовщине за последние сутки (с 315 исследований). Это самый большой результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования“, - пишет Садовой.

Скриншот
Скриншот
t.me/s/andriysadovyi

Напомним, ранее глава МОЗ объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным. Второй этап медреформы мог негативно отразиться на финансировании украинской медицины, кроме того, тот предполагал ряд сокращений медперсонала, заявил Степанов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Львов, Коронавирус, Вспышка, Эпидемия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
kapablankas    08.05.2020, 09:43
Оценка:  -2
kapablankas
Городской голова Львова Андрей Садовый обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой разрешить торговлю на продуктовых рынках. Об этом Садовый сообщил на своей странице в Фейсбук.

не так давно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь