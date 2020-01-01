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Пресс-секретарь Ермака провела встречу с нарушением карантина

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В сети появились доказательства нарушения.
Даша Заривная
Даша Заривная
facebook.com/zarivnaya

Пресс-секретарь главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Даша Заривная провела встречу, нарушив правила карантина.

Об этом сообщила сама Заривная Instagram-историях.

Вчера провели встречу с представителями украинской киноиндустрии, обсудили широкий круг вопросов: от поддержки кинематографа в условиях эпидемии до онлайн-пиратства, - написала Заривная.

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На видеоролике, который выложила пресс-секретарь Ермака, видно, что на встречу пришли около двух десятков человек. Некоторые из них пришли без масок. Один из гостей в момент съемки сторис демонстративно снял индивидуальное средство защиты. 

Кроме того, Заривная поделилась фото с кинопродюсером Владимиром Яценко. Оба на фото без защитной маски и не соблюдают рекомендуемую дистанцию в 1,5-2 метра.

Владимир Яценко и Даша Заривная
Владимир Яценко и Даша Заривная
скриншот

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Напомним, Шмыгаль опубликовал инфографику о новых правилах карантина. Согласно новым правилам, работа кинотеатров, метро, развлекательных зон в ТРЦ и спортзалов все еще останется под запретом.

 

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Теги: Заривная, карантин, Ермак, ОП
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