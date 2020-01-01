В Украине 14 195 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.
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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 514 случаев;
- Волынская область - 424 случая;
- Днепропетровская область - 652 случая;
- Донецкая область - 91 случай;
- Житомирская область - 480 случаев;
- Закарпатская область - 644 случая;
- Запорожская область - 312 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
- Кировоградская область - 408 случаев;
- г. Киев - 1721 случай;
- Киевская область - 935 случаев;
- Львовская область - 660 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 179 случаев;
- Одесская область - 583 случая;
- Полтавская область - 239 случаев;
- Ровенская область - 855 случаев;
- Сумская область - 147 случаев;
- Тернопольская область - 959 случаев;
- Харьковская область - 478 случаев;
- Херсонская область - 149 случаев;
- Хмельницкая область - 148 случаев;
- Черновицкая область - 2097 случаев;
- Черкасская область - 331 случай;
- Черниговская область - 69 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, число выявленных случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки возросло более чем на 83 тысячи и приблизилось к 3,7 миллионам в общей сложности. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
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