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В Украине 14 195 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

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За сутки заразило 504 человек.
Фото иллюстративные
Фото иллюстративные
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 514 случаев;
  • Волынская область - 424 случая;
  • Днепропетровская область - 652 случая;
  • Донецкая область - 91 случай;
  • Житомирская область - 480 случаев;
  • Закарпатская область - 644 случая;
  • Запорожская область - 312 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1078 случаев;
  • Кировоградская область - 408 случаев;
  • г. Киев - 1721 случай;
  • Киевская область - 935 случаев;
  • Львовская область - 660 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 179 случаев;
  • Одесская область - 583 случая;
  • Полтавская область - 239 случаев;
  • Ровенская область - 855 случаев;
  • Сумская область - 147 случаев;
  • Тернопольская область - 959 случаев;
  • Харьковская область - 478 случаев;
  • Херсонская область - 149 случаев;
  • Хмельницкая область - 148 случаев;
  • Черновицкая область - 2097 случаев;
  • Черкасская область - 331 случай;
  • Черниговская область - 69 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, число выявленных случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки возросло более чем на 83 тысячи и приблизилось к 3,7 миллионам в общей сложности. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

 

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Теги: коронавирус, МОЗ, статистика, Минздрав
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