В Украине 14 195 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

За сутки заразило 504 человек.

По состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 514 случаев;

Волынская область - 424 случая;

Днепропетровская область - 652 случая;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 480 случаев;

Закарпатская область - 644 случая;

Запорожская область - 312 случаев;

Ивано-Франковская область - 1078 случаев;

Кировоградская область - 408 случаев;

г. Киев - 1721 случай;

Киевская область - 935 случаев;

Львовская область - 660 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 179 случаев;

Одесская область - 583 случая;

Полтавская область - 239 случаев;

Ровенская область - 855 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 959 случаев;

Харьковская область - 478 случаев;

Херсонская область - 149 случаев;

Хмельницкая область - 148 случаев;

Черновицкая область - 2097 случаев;

Черкасская область - 331 случай;

Черниговская область - 69 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 мая 2020 в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37052 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, число выявленных случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки возросло более чем на 83 тысячи и приблизилось к 3,7 миллионам в общей сложности. Об этом, в четверг, 7 мая, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

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