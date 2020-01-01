В Украине коронавирусом заболели 2758 медиков и 977 детей

На данный момент в стране COVID-19 инфицировано более 14 тыс человек.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 2758 медиков и 977 детей. Скончался 361 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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“Всего за все время пандемии в Украине заболело 14195 человек, из них 977 детей и 2758 медиков. При этом в целом выписаны 2706 человек, а летальных случаев 361. За минувшие сутки совершено 7763 исследования методом ПЦР-теста“, - заявил Степанов.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львове собирают штаб быстрого реагирования из-за вспышки COVID-19. В городе третий день растет число зараженных коронавирусной инфекцией.

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