Поздравления с Днем победы для ветеранов: душевные стихи и проза

Годовщина со Дня Победы над фашистскими захватчиками – радостный и одновременно грустный праздник. Для оставшихся ветеранов войны очень важны поздравления с Днем Победы. Трогательные строки на 9 Мая порадуют старшее поколение.

В этом году мы отмечаем 75 лет со дня победы в войне над фашистской Германией. В Украине очень много семей, которые потеряли родных и близких во Второй мировой войне.

В этот день принято поздравлять и радовать ветеранов. Именно эти мужественные люди. Несмотря на всю тяжесть войны, принесли на планету мир.

Поздравьте этих достойных уважения людей. Не стесняйтесь им говорить слова благодарности.

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Поздравления с Днем победы 9 Мая в стихах

Уж давно отгремела война,

Снова синее небо над нами.

Только память о прошлом жива,

Эту боль не забыть нам с годами.

Не забыть молодых тех ребят,

Что победу для нас приближали.

Не имея дороги назад,

Лишь вперед под обстрелом бежали.



С Днем Победы! Пусть птицы поют,

Пусть планета пестреет цветами.

Небосклон разукрасит салют

В честь героев, что нынче не с нами!

***

День Победы памятный и горький.

День Победы - праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.

Вам "спасибо" говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем, кто не дошел и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,

Всем - тепла родных и много сил!

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***

Пусть в этот день умолкнут звуки,

Пусть время бег замедлит свой,

Пусть вспомнят подвиг дедов внуки,

Почтут их память тишиной.

Пусть их немеркнущая слава

Оставит в прошлом страх войны,

Пусть будет мирною держава,

Пусть дети спят и видят сны.



Пусть люди верят, ждут и любят

По деревням и городам,

Они ваш подвиг не забудут,

Спасибо, ветераны, вам!

***

Победы день — особый для страны:

О воинах, о павших вспоминаем мы.

За них ракеты в воздух полетят

Да небо огоньками расцветят.

Ручаюсь, нет не ценящих людей

Армейский подвиг тех, кто защитил детей.

Войны удары, верю, позади,

Остались только свет и радость впереди.

Крепкого здоровья и тепла!

Рождения здоровых, счастливых детей,

Узнавших их дедов великий пример!



***

Отгремела война, прошли годы,

Мир на улицах наших царит,

Но мы помним былые невзгоды,

И никто уж не будет забыт!

День Победы сегодня! Ликуем!

И цветы ветеранам несем.

Вместе с ними о битвах тоскуем,

И сильней дорожим каждым днем!

Поздравление с 9 Мая в прозе

С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды — мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.

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С Днем Победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы и благополучной жизни. В этот праздник желаем всем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие и благородные поступки, любовь к Родине.

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Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к Дню победы, кому мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия! Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!

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С глубоким уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой! Пусть ваши подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и светлую радость в сердцах.

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