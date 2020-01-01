Поздравления с Днем победы для ветеранов: душевные стихи и проза
В этом году мы отмечаем 75 лет со дня победы в войне над фашистской Германией. В Украине очень много семей, которые потеряли родных и близких во Второй мировой войне.
В этот день принято поздравлять и радовать ветеранов. Именно эти мужественные люди. Несмотря на всю тяжесть войны, принесли на планету мир.
Поздравьте этих достойных уважения людей. Не стесняйтесь им говорить слова благодарности.
Поздравления с Днем победы 9 Мая в стихах
Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
Лишь вперед под обстрелом бежали.
С Днем Победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!
***
День Победы памятный и горький.
День Победы - праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам "спасибо" говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,
Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем - тепла родных и много сил!
***
Пусть в этот день умолкнут звуки,
Пусть время бег замедлит свой,
Пусть вспомнят подвиг дедов внуки,
Почтут их память тишиной.
Пусть их немеркнущая слава
Оставит в прошлом страх войны,
Пусть будет мирною держава,
Пусть дети спят и видят сны.
Пусть люди верят, ждут и любят
По деревням и городам,
Они ваш подвиг не забудут,
Спасибо, ветераны, вам!
***
Победы день — особый для страны:
О воинах, о павших вспоминаем мы.
За них ракеты в воздух полетят
Да небо огоньками расцветят.
Ручаюсь, нет не ценящих людей
Армейский подвиг тех, кто защитил детей.
Войны удары, верю, позади,
Остались только свет и радость впереди.
Крепкого здоровья и тепла!
Рождения здоровых, счастливых детей,
Узнавших их дедов великий пример!
***
Отгремела война, прошли годы,
Мир на улицах наших царит,
Но мы помним былые невзгоды,
И никто уж не будет забыт!
День Победы сегодня! Ликуем!
И цветы ветеранам несем.
Вместе с ними о битвах тоскуем,
И сильней дорожим каждым днем!
Поздравление с 9 Мая в прозе
С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды — мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.
***
С Днем Победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы и благополучной жизни. В этот праздник желаем всем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие и благородные поступки, любовь к Родине.
***
Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к Дню победы, кому мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагодарить. Пожелаем же ветеранам здоровья и долголетия! Мы приложим все усилия, чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе. С праздником!
***
С глубоким уважением поздравляю с Днем Победы! Светлая память героям, благодарность за мирное небо над головой! Пусть ваши подвиги, отвага, мужество вдохновляют людей, а праздник оставляет слезы счастья и светлую радость в сердцах.
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