Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в армии: Заразились еще 4 военных

Комментариев: 0
Всего коронавирусом инфицировано 33 военнослужащих.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на 8 мая в Вооруженных силах Украины выявили 33 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки зафиксировали четыре новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ. 

Читай также: В Украине коронавирусом заболели 2758 медиков и 977 детей

“На 07:00 8 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 33 человека. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек“, - говорится в сообщении.  

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 14 195 случаев коронавируса. За сутки заразилось 504 человека.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Армия, Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь