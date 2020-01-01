Коронавирус в армии: Заразились еще 4 военных

Всего коронавирусом инфицировано 33 военнослужащих.

По данным на 8 мая в Вооруженных силах Украины выявили 33 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки зафиксировали четыре новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“На 07:00 8 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 33 человека. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 14 195 случаев коронавируса. За сутки заразилось 504 человека.

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