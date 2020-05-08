Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили домашний арест
Печерский районный суд Киева отказался продлевать личное обязательство Марусе Зверобой, подозреваемую в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского во время трансляции с нардепом “ЕС” Софией Фединой.
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Пешение суда опубликовал адвокат Зверобой Андрей Писаренко в социальной сети Facebook.
Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой, - написал адвокат.
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Писаренко отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту. Суд вернул прокурору ходатайство об избрании меры пресечения его подзащитной.
Данное решение обжалованию не подлежит.
Напомним, Марусю Зверобой обязали носить электронный браслет. Подозреваемой в угрозах президенту волонтерке избрали меру пресечения.
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