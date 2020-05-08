Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили домашний арест

Суд отказался продлевать меру пресечения.

Печерский районный суд Киева отказался продлевать личное обязательство Марусе Зверобой, подозреваемую в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского во время трансляции с нардепом “ЕС” Софией Фединой.

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Пешение суда опубликовал адвокат Зверобой Андрей Писаренко в социальной сети Facebook.

Сегодня следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу "потерпевшего Зеленского" ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Зверобой, - написал адвокат.

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Писаренко отметил, что теперь у Зверобой нет ни одного пресечения по делу об угрозах Президенту. Суд вернул прокурору ходатайство об избрании меры пресечения его подзащитной.

Данное решение обжалованию не подлежит.

Документ facebook.com/pysarenko.andrii

Напомним, Марусю Зверобой обязали носить электронный браслет. Подозреваемой в угрозах президенту волонтерке избрали меру пресечения.

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