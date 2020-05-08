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Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Комментариев: 6
Посол отозван на консультацию.
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили
Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили
facebook.com/Михаил Саакашвили

Грузинская сторона отзывает своего посла из Киева для консультаций. Данное решение связанно с назначением экс-президента и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Интерфакс-Украина

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“Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом“, - сказал глава грузинского МИД.

Грузинский министр отметил, что, несмотря на такое решение президента Украины Владимира Зеленского, “Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства“.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили назначен главой комитета реформ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Президент выразил надежду, что Саакашвили “сможет придать импульс“ реформам в Украине. 

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Теги: Грузия, Украина, Посол, МИД, Саакашвили, Назначение
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Комментариев (6)
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direktor_b    08.05.2020, 17:44
Оценка:  +4
direktor_b
Как бы я не относился к Саакашвили,но Украина назначает кого хочет,забирайте своего посла придурки
Meritus    08.05.2020, 15:31
Оценка:  +4
Meritus
Та не Грузія і грузинський народ, а прокацапський олігарх Іванішвілі і підконтрольне йому керівництво.
myth_buster    08.05.2020, 12:32
Оценка:  -17
myth_buster
и вот за ЭТО теперь надо будет платить налоги?
MNI1957    08.05.2020, 12:14
Оценка:  -32
MNI1957
лучше один ,чем куча беспредельщиков из грузии
KIBARG    08.05.2020, 11:32
Оценка:  +20
KIBARG
Ну что, кто там хотел новых лиц?
Woodbrother    08.05.2020, 11:14
Оценка:  +16
Woodbrother
Вот и с Грузией квартальные клоуны изгадили отношения.
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