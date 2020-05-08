Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Посол отозван на консультацию.

Грузинская сторона отзывает своего посла из Киева для консультаций. Данное решение связанно с назначением экс-президента и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Интерфакс-Украина.

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“Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом“, - сказал глава грузинского МИД.

Грузинский министр отметил, что, несмотря на такое решение президента Украины Владимира Зеленского, “Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства“.

Напомним, ранее сообщалось, что Саакашвили назначен главой комитета реформ. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Президент выразил надежду, что Саакашвили “сможет придать импульс“ реформам в Украине.

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