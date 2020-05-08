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В Раде создадут рабочую группу по вопросам децентрализации Крыма

Комментариев: 2
Рабочая группа будет создана на базе парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
В ВР создадут рабочую группу по децентрализации Крыма
В ВР создадут рабочую группу по децентрализации Крыма
Пресс-служба ВР

На следующей недели в Верховной Раде будет создана рабочая группа, которая обсудит проведение децентрализации и административно-территориальной реформы в Крыму. Об этом во время конференции "Децентрализация для Крыма: Украинский государственный проект" сообщил глава партии "Слуга Народа" Александр Кориенко, информирует пресс-служба "СН",

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В дискуссии приняли участие украинские парламентарии, представители Кабмина, Офиса Президента, Меджлиса крымскотатарского народа, ученые и эксперты.

"Это еще одно свидетельство того, что Крым - это Украина. Это наша земля, и как хозяева на этой земле мы должны обсудить, как она будет обустроена в рамках той реформы децентрализации, административно-территориальной реформы, которая проходит по всей территории Украины", - отметил Корниенко.

Вопрос децентрализации Крыма рассмотрит рабочая группа, которая будет создана на базе Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления. 

"Я убежден, что этот вопрос - не о политике, это вопрос украинской государственности и того, что Крым является украинским. Поэтому крайне важно, чтобы в этой рабочей группе были представители всех ветвей власти, фракций и групп в парламенте, эксперты, представители крымскотатарского народа, лидеры мнений, крымчане", - рассказал глава профильного подкомитета Виталий Безгин.

Напомним, в МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма.

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Комментариев (2)
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sjsdsa    08.05.2020, 11:43
Оценка:  -24
sjsdsa
Нарнию когда децентрализировать будете?
Woodbrother    08.05.2020, 11:34
Оценка:  0
Woodbrother
Главное, что бы эти слуги путена не признали в турборежиме Крым российским.
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