Кива заявил, что глава полиции Киева Крищенко не вылечился от COVID-19

Нардеп сделал странное заявление.

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что заместитель главы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко не вылечился от коронавируса.

Читай также: Глава Нацполиции Киева заразился коронавирусом

Об этом Кива сообщил в депутатском обращении к главе Нацполиции Украины Игорю Клименко, передает Страна.

По словам Кивы, врачи умышленно подделали документы относительно его выздоровления. Нардеп отметил, что из собственных источников ему стало известно о факте подделки медицинской документации относительно выздоровления от коронавирусной болезни начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Поэтому нардеп настаивает на проведении повторного ПЦР-тестирования Крищенко с дальнейшим публичным обнародованием результатов исследования.

Документ Страна

Читай также: В полиции призвали не использовать запрещенную символику 9 мая

Кроме того, Кива настаивает, чтоб в отношении самого начальника столичной полиции было проведено расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что глава полиции Киева Крищенко вылечился от коронавируса. Все повторные тесты Крищенко оказались негативными, все медицинские показатели в норме. 5 мая начальник полиции столицы приступил к исполнению служебных обязанностей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.