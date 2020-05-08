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Кива заявил, что глава полиции Киева Крищенко не вылечился от COVID-19

Комментариев: 4
Нардеп сделал странное заявление.
Андрей Крищенко
Андрей Крищенко
Facebook/ Зорян Шкиряк

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что заместитель главы Нацполиции, начальник полиции Киева Андрей Крищенко не вылечился от коронавируса. 

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Об этом Кива сообщил в депутатском обращении к главе Нацполиции Украины Игорю Клименко, передает Страна.

По словам Кивы, врачи умышленно подделали документы относительно его выздоровления. Нардеп отметил, что из собственных источников ему стало известно о факте подделки медицинской документации относительно выздоровления от коронавирусной болезни начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Поэтому нардеп настаивает на проведении повторного ПЦР-тестирования Крищенко с дальнейшим публичным обнародованием результатов исследования.

Документ
Документ
Страна

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Кроме того, Кива настаивает, чтоб в отношении самого начальника столичной полиции было проведено расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что глава полиции Киева Крищенко вылечился от коронавируса. Все повторные тесты Крищенко оказались негативными, все медицинские показатели в норме. 5 мая начальник полиции столицы приступил к исполнению служебных обязанностей.

 

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Теги: Крищенко, Кива, коронавирус
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Комментариев (4)
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МаксимУм    08.05.2020, 12:18
Оценка:  0
МаксимУм
киви-фрукт.
xapi3mat    08.05.2020, 12:16
Оценка:  0
xapi3mat
кива вапще странный...
meglj    08.05.2020, 12:04
Оценка:  -1
meglj
муссора не люди !!!! А откармил ряху не плохо
МонШер    08.05.2020, 11:55
Оценка:  +2
МонШер
Офицеры, имеющие честь и достоинство, характеризовали мне Крищенко как порядочного Человека. Т.е.- " не чета" Киве, к которому никакого уважения не испытываю, более того ,- полагаю, что он настоящий ПОЛИТИК, т.е .......( сюда можете вставить любое слово, характеризующее человека негативно).
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