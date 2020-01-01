В Житомирской области усилят карантинные меры на выходных

Власти вводят ограничения на передвижение и пребывание в общественных местах.

В Житомирской области с 9 до 11 мая власти усилят карантинные ограничения из-за эпидемии коронавируса. С определенного времени будет ограничено передвижение и пребывание граждан в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

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“На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС“, - сказано в сообщении.

Власти также усилят контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.

Карантинные ограничения http://oda.zht.gov.ua/

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине коронавирусом заболели 2758 медиков и 977 детей. На данный момент в стране COVID-19 инфицировано более 14 тыс человек.

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