В некоторых регионах могут усилить карантин, - Степанов
В некоторых регионах Украины карантин в связи с распространением коронавируса могут ужесточить, несмотря на обещанное с 11 мая смягчение.
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Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Глава Минздрава отметил, что будет введен адаптивный карантин, при котором местные органы власти смогут самостоятельно усиливать ограничения в случае усложнения ситуации.
Нами сейчас разрабатываются алгоритм, критерии, мероприятия и рекомендации для усиления карантина, - сказал Степанов.
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Кроме того, глава МОЗ отметил, что на данный момент в Украине уже введены элементы адаптивного карантина. В частности, плановые операции разрешены только в тех областях, где система здравоохранения загружена не больше, чем на 50%.
Напомним, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.
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