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Полиция пришла с обысками к Кернесу

Комментариев: 2
Полиция и прокуратура расследуют хищение более 28 миллионов гривен.
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Мэр Харькова Геннадий Кернес
Пресс-служба горсовета

Утром 8 мая правоохранители проводят обыски в департаментах и коммунальных предприятиях горсовета Харькова. Следственные действия проводятся в рамках расследования хищения бюджетных средств во время проведении работ по освещению Харькова по договорам на общую сумму более 28 миллионов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Обыски проводит следственное управление Харьковской полиции, следственными действиям руководит областная прокуратура.

"Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время о подозрении никому не сообщалось, досудебное расследование продолжается", - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко

Напомним, СБУ пришла с обысками к Верланову.

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Комментариев (2)
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xapi3mat    08.05.2020, 12:18
Оценка:  0
xapi3mat
прищемить хвост ему давно пора
СливнойБачок    08.05.2020, 12:05
Оценка:  0
СливнойБачок
Гражданин Израиля Кернес напездил денег на несколько поколений уже.
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