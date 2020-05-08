Полиция пришла с обысками к Кернесу

Полиция и прокуратура расследуют хищение более 28 миллионов гривен.

Утром 8 мая правоохранители проводят обыски в департаментах и коммунальных предприятиях горсовета Харькова. Следственные действия проводятся в рамках расследования хищения бюджетных средств во время проведении работ по освещению Харькова по договорам на общую сумму более 28 миллионов гривен. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Обыски проводит следственное управление Харьковской полиции, следственными действиям руководит областная прокуратура.



"Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время о подозрении никому не сообщалось, досудебное расследование продолжается", - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко

Напомним, СБУ пришла с обысками к Верланову.

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