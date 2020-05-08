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Кулеба: Грузия не может диктовать нам, куда назначать Саакашвили

Комментариев: 4
Глава МИД добавил, что Украина не боится резких шагов со стороны грузинского государства.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
facebook/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Грузия не может диктовать условия Украине в вопросах назначения Михаила Саакашвили на любые должности. Он также отметил, что украинская сторона спокойно восприняла новость об отзыве грузинского посла. Об этом глава МИД заявил в интервью LB.ua

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Кулеба отметил, что отношения между двумя странами не могут стать заложником судьбы одного человека.

“Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина“, - отметил Кулеба.

Он добавил, что Саакашвили и ранее уже занимал государственные должности в Украине.

Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное, - добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили. Посол отозван на консультацию. 

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Теги: Кулеба, Грузия, Украина, Саакашвили, МИД
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Комментариев (4)
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Shaab    08.05.2020, 13:44
Оценка:  0
Shaab
Як може якась там маленька Грузія щось там вказувати нашій великій Шмарклі?
xapi3mat    08.05.2020, 13:19
Оценка:  -2
xapi3mat
вапщета сакашвили не гражданин грузии, а гражданин Украины, хотя было наоборот!
Woodbrother    08.05.2020, 12:59
Оценка:  +4
Woodbrother
Кулеба может внятно объяснить, зачем нужно нагибать всю Украину под одного грузинского беженца с криминальным прошлым.
myth_buster    08.05.2020, 12:51
Оценка:  0
myth_buster
Маленький "брат" не может диктовать, может только большой...
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