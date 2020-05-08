Кулеба: Грузия не может диктовать нам, куда назначать Саакашвили

Глава МИД добавил, что Украина не боится резких шагов со стороны грузинского государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Грузия не может диктовать условия Украине в вопросах назначения Михаила Саакашвили на любые должности. Он также отметил, что украинская сторона спокойно восприняла новость об отзыве грузинского посла. Об этом глава МИД заявил в интервью LB.ua.

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Кулеба отметил, что отношения между двумя странами не могут стать заложником судьбы одного человека.

“Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина“, - отметил Кулеба.

Он добавил, что Саакашвили и ранее уже занимал государственные должности в Украине.

Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное, - добавил глава МИД Украины.

Напомним, ранее Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили. Посол отозван на консультацию.

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