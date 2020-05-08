Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших

Президент прибыл с рабочей поездкой на Луганщину, где первым делом посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям".

В пятницу, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Луганскую область, где посетил поселок Меловое на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читай также: Совбез ООН обсудит попытки пересмотреть уроки Второй мировой

В Меловом у мемориального комплекса “Украина – освободителям“ президент почтил память погибших во Второй мировой войне. Владимир Зеленский возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции солдата-освободителя и освобожденной из нацистской неволи женщины.

Внутри постамента, внешне напоминающего блиндаж, расположен музей “Землянка“. Рядом с памятником – братская могила. В ней покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Читай также: МВД просит не использовать запрещенную символику 9 мая

Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом Украины, освобожденным от нацистов в декабре 1942 года.

Напомним, Дробович объяснил отличие в восприятии Второй мировой в Украине и России. Глава института национальной памяти отметил, что разницу иллюстрируют лозунги “Никогда снова“ и “Можем повторить“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.