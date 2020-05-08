Скандальное назначение Саакашвили: появилось полное заявление МИД Грузии

Грузинская сторона недовольна назначение Саакашвили.

Назначение Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ прямо показало “скептическое отношение“ властей Украины к его персоне.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Грузии.

Снижение уровня изначально предложенной Саакашвили должности и его назначение на пост председателя Исполнительного комитета реформ, является доказательством скептического отношения украинского политического спектра, в том числе представителей парламентского большинства к его персоне. Вместе с тем, по нашему мнению, была учтена и позиция Грузии как стратегического партнера Украины, - сообщил главы МИД Давида Залкалиани.

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Традиционно, грузинская сторона подчеркнула то, что “назначение человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы“.

Поэтому принято решение о вызове в Тбилиси на консультации чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе. Это является принятым в дипломатической практике шагом, который, в данном случае, указывает на возникновения определенных проблем в отношениях и на необходимость консультации с послом для определения последующих действий, - сказал Залкалиани.

Важно, что МИД Грузии не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной в связи с назначением Саакашвили, ведь это нанесет ущерб по дружбе двух стран.

С участием посла, наряду с другими вопросами, нужно будет определить необходимые действия, чтобы создавшееся положение негативно не сказалось на двусторонних отношениях, сотрудничестве в различных международных организациях и что главное - на общих усилиях по евро- и евроатлантической интеграции, - добавили в ведомстве.

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Напомним, Саакашвили рассказал о первых шагах на новой должности. Глава исполнительного комитета реформ также прокомментировал замену медсистемы.

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