Минюст показал платные камеры в СИЗО и назвал цену "проживания"

Министр юстиции показал комфортные условия новых платных камер и рассказал, сколько стоит "проживание" в них.

В Киевском СИЗО подготовили платные камеры с улучшенными условиями размещения. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Фейсбуке.

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“Первым справился Киевский СИЗО – заработали 4 камеры: одна 2-местная, одна 3-местная и две 4-местные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12 000 грн. в месяц“, - сообщил министр.

По словам Малюськи, для удобства “клиентов“ со следующей недели появится возможность оплачивать пребывание в такой камере через интернет на сайте “Онлайн дом юстиции“.

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Он также отметил, что полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.

Инициатива введения платных камер имеет две ключевые цели: убрать коррупцию (вместо взятки деньги за лучшую камеру будут идти официально в бюджетный спецфонд) и найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов, поскольку сейчас бюджетных средств не хватает, а требовать дополнительные средства налогоплательщиков мы не хотим, - сообщил министр.

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Малюська пояснил, что платные камеры неправильно называть “ВИП-камерами“, поскольку ничего экстраординарного в них не предлагается.

Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых приборов. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах, - добавил Малюська.

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Он также акцентировал внимание на том, что речь идет не о тюрьмах, а следственных изоляторах, то есть местах, где содержатся люди, в отношении которых нет приговора суда и которые считаются невиновными в совершении преступления.

Если лицо с точки зрения закона невиновно - мы не должны ограничивать его в возможности оплатить лучшие условия проживания. Что касается преступников (по которым приговоры вступили в законную силу), то им никакие улучшенные условия за деньги создаваться не будут. В тюрьмах все будут в равных условиях, - подчеркнул министр.

Напомним, в Минюсте хотят распродать часть тюрем, чтобы содержать остальные. По словам министра, пока часть тюрем напоминают санаторий, СИЗО находятся в плохом состоянии.

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