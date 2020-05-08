18 мая Верховная Рада возвращается к обычному режиму работы

Парламент возобновляет работу после карантина.

С 18 мая Верховная Рада Украины возвращается к обычному режиму работы. Между тем, будут строго соблюдены все санитарные нормы и меры безопасности.

Читай также: Саакашвили об Авакове: Ради общего дела буду договариваться с кем угодно

Об этом сообщает пресс-служба “Слуги народа”.

Проект постановления о возобновлении работы парламента подал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Его инициативу поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании.

Читай также: В Раде подсчитали заболевших COVID-19 нардепов

В “Слуге народа” отметили, что заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, ведь кроме коронавирусных есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ​​ожидающих рассмотрения.

Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Раде создадут рабочую группу по вопросам децентрализации Крыма. Рабочая группа будет создана на базе парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.