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18 мая Верховная Рада возвращается к обычному режиму работы

Комментариев: 2
Парламент возобновляет работу после карантина.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

С 18 мая Верховная Рада Украины возвращается к обычному режиму работы. Между тем, будут строго соблюдены все санитарные нормы и меры безопасности.

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Об этом сообщает пресс-служба “Слуги народа”.

Проект постановления о возобновлении работы парламента подал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия. Его инициативу поддержал сегодня профильный комитет на своем заседании.

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В “Слуге народа” отметили, что заменить внеочередные заседания на очередные крайне необходимо, ведь кроме коронавирусных есть еще множество важных для страны законопроектов, которые наработаны в комитетах и ​​ожидающих рассмотрения.

Это будет сбалансированная работа Рады в нормальном состоянии. Однако с соблюдением всех мер безопасности, как мы это делаем и сейчас, - сказал Давид Арахамия.

Напомним, в Раде создадут рабочую группу по вопросам децентрализации Крыма. Рабочая группа будет создана на базе парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

 

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Теги: Рада, карантин, коронавирус, работа
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Комментариев (2)
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vlad006    08.05.2020, 15:06
Оценка:  0
vlad006
может хоть передохнут
zurbuk    08.05.2020, 14:56
Оценка:  0
zurbuk
Меня очень интересует вдруг подымут тарифы.Спросите у брата Ермака розценки старые?))
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