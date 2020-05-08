В Украине еще на одной АЭС выявили вспышку коронавируса

Опасную инфекцию подхватил персонал Хмельницкой атомной электростанции.

Вспышку коронавирусной инфекции выявили еще на одной атомной электростанции в Украине – Хмельницкой. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Так, по состоянию на пятницу, 8 мая, у 5 работников подтвердили коронавирус. За последние сутки там обнаружили 2 новых случая. В настоящее время медики тестируют всех контактных лиц больных, также осуществляются необходимые меры для предотвращения вспышки коронавируса на станции.

В то же время на территории Нетишинского городской объединенной территориальной громады (ОТГ), рядом с которой построена АЭС, по состоянию на утро 8 мая лабораторно подтверждено заболевание COVID-19 у 37 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев.

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В ОТГ 151 человек сейчас находится на самоизоляции, 5 человек - на обсервации. Завершился период самоизоляции у 390 человек.

Напомним, ранее вспышку коронавируса выявили на Южно-Украинской АЭС. Там COVID-19 диагностировали у 12 сотрудников, половина из них госпитализирована, специалисты устанавливают контактных лиц.

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