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"Это ошибка": Зеленский о решении Тбилиси отослать посла

Комментариев: 3
Президент Украины прокомментировал решение отозвать посла Грузии из-за Саакашвили.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение официального Тбилиси отозвать из Украины посла Грузии Теймураза Шарашенидзе после назначения Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Об этом он заявил во время визита в Луганскую область, сообщает РБК-Украина.

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При этом президент подчеркнул, что между странами сохраняются хорошие отношения.

"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - сказал Зеленский.

Напомним, Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили.

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    08.05.2020, 15:27
Оценка:  0
Путин-Xyйло
мб ошибкой было назначать ХЗ кого? Хотя у бубы все СН - ХЗ кто, "партия Рога и копыта"
zurbuk    08.05.2020, 15:06
Оценка:  +2
zurbuk
"Это ошибка" так хорошо гармонирует с портретом на странице.
ВосставшийИзБана    08.05.2020, 14:12
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
"отослать посла" - Это как? Может отсосать осла?
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