"Это ошибка": Зеленский о решении Тбилиси отослать посла

Президент Украины прокомментировал решение отозвать посла Грузии из-за Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение официального Тбилиси отозвать из Украины посла Грузии Теймураза Шарашенидзе после назначения Михаила Саакашвили председателем Национального совета реформ. Об этом он заявил во время визита в Луганскую область, сообщает РБК-Украина.

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При этом президент подчеркнул, что между странами сохраняются хорошие отношения.



"Мы несмотря ни на что не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами продолжительнее любого руководства… Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его", - сказал Зеленский.

Напомним, Грузия отозвала посла из Украины из-за назначения Саакашвили.

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