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“Ради мира”: В День памяти и примирения Зеленский обратился к украинцам

Комментариев: 3
Президент посетил Луганскую область и записал видео.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
скриншот

8 мая, в День памяти и примирения, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинскому народу. Гарант напомнил, что во время Второй мировой войны погиб каждый пятый украинец. 

Видео появилось на Facebook-странице президента.

Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, - сказал президент.

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Глава государства предложил трогательную инициативу для родственников тех, кто погиб во время Второй мировой войны. Зеленский попросил украинцев пересмотреть сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек и перечитать их письма. 

В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, которого мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших. Президент прибыл с рабочей поездкой на Луганщину, где первым делом посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям".

 

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Теги: Зеленский, Вторая мировая война, видеообращение
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Комментариев (5)
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Путин-Xyйло    08.05.2020, 15:23
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Вова "видосик"
MNI1957    08.05.2020, 15:19
Оценка:  -2
MNI1957
нациков передёрнуло
ВосставшийИзБана    08.05.2020, 14:53
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Когда он уже в жабу зеленую обратится?!
Путин-Xyйло    08.05.2020, 15:23
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Уже. Это у него такой намордник в виде человеческого лица
nerddffgcv    08.05.2020, 14:42
Оценка:  -22
nerddffgcv
КоЗЕл,иди ты со своим примирением!Куда идти тебе?Разумеется на хyй!
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