“Ради мира”: В День памяти и примирения Зеленский обратился к украинцам

Президент посетил Луганскую область и записал видео.

8 мая, в День памяти и примирения, президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Луганской области, обратился к украинскому народу. Гарант напомнил, что во время Второй мировой войны погиб каждый пятый украинец.

Видео появилось на Facebook-странице президента.

Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки с каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, - сказал президент.

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Глава государства предложил трогательную инициативу для родственников тех, кто погиб во время Второй мировой войны. Зеленский попросил украинцев пересмотреть сегодня фотографии своих дедушек, бабушек, прадедов и прабабушек и перечитать их письма.

В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, которого мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений, - сказал президент.

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Напомним, Зеленский на российско-украинской границе почтил память погибших. Президент прибыл с рабочей поездкой на Луганщину, где первым делом посетил мемориальный комплекс "Украина - освободителям".

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