Настоятель Киево-Печерской Лавры подал на "5 канал" в суд за клевету

Митрополит потребовал публичных извинений.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел подал иск в Печерский суд Киева на представителей “Пятого канала“. Иск связан с тем, что в эфире телеканала распространили недостоверную информацию о том, что священник якобы призывал верующих посещать храм во время обострения ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом сообщила адвокат настоятеля Елена Исаевская, передает пресс-служба Киево-Печерской лавры.

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Адвокат также заявила, что данной информацией “Пятый канал“ не только нанес удар по репутации Церкви, но и спровоцировал конфликт на религиозной почве.

Митрополит Павел требует от Пятого канала немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим, - заявила Исаевская, добавив, что докажет недостоверность информации в открытом судебном процессе.

Напомним, ранее Степанов рассказал про новую вспышку COVID-19 в Лавре. Органы местного самоуправления имеют право усилить карантин в Лавре.

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