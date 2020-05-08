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Настоятель Киево-Печерской Лавры подал на "5 канал" в суд за клевету

Комментариев: 1
Митрополит потребовал публичных извинений.
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел
Наместник Киево-Печерской Лавры Павел
lavra.ua

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел подал иск в Печерский суд Киева на представителей “Пятого канала“. Иск связан с тем, что в эфире телеканала распространили недостоверную информацию о том, что священник якобы призывал верующих посещать храм во время обострения ситуации с коронавирусом в Украине. Об этом сообщила адвокат настоятеля Елена Исаевская, передает пресс-служба Киево-Печерской лавры.  

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Адвокат также заявила, что данной информацией “Пятый канал“ не только нанес удар по репутации Церкви, но и спровоцировал конфликт на религиозной почве.

Митрополит Павел требует от Пятого канала немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим, - заявила Исаевская, добавив, что докажет недостоверность информации в открытом судебном процессе.

Напомним, ранее Степанов рассказал про новую вспышку COVID-19 в Лавре. Органы местного самоуправления имеют право усилить карантин в Лавре.

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Теги: Настоятель Киево-Печерской лавры Павел, Киево-Печерская Лавра, 5 канал, Суд, Клевета
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Комментариев (1)
realЛунев    08.05.2020, 15:10
Оценка:  0
realЛунев
А чего он в мирксой суд подал? Пусть божьего подождет. Как прихожанам - так "страдайте здесь, на небесах воздастся", а как сам - так сразу в суд
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