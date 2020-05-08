МИД не запрещал выезд заробитчан; это логистическая проблема – Кулеба

В Кабмине снова уверяют, что прямого запрета на выезд заробитчане нет. Проблема возникла из-за карантинных ограничений на перевозки.

МИД Украины никогда не занимался вопросами выезда сезонных рабочих за границу. Министерство не принимало решений о запрете выезда трудовых мигрантов. Об этом в интервью LB.ua заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

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“Трудовая миграция никогда не была чьей-то отдельной зоной ответственности, это был спонтанный, хаотичный процесс. Человек взял, нашел себе за границей работу, выехал, а затем вернулся. Теперь же, учитывая новые реалии, нужна система. И поэтому, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру Вадиму Пристайко эту систему отстроить“, - обозначил министр.

По словам Кулебы, проблема трудовой миграции в период пандемии коронавируса приобрела статус логистической. Он пояснил, какую функцию в этом процессе будет выполнять украинский МИД.

Какая роль МИД сейчас в этом вопросе? Мы собираем запросы от государств, которые нуждаются в сезонных работниках из Украины, и пересылаем всё это в офис вице-премьера, который вступает в диалог с этими странами и обсуждает условия трансфера, - отметил Кулеба.

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Министр полагает, что “как только карантинные ограничения будут сняты, эта проблема, которая так неожиданно ворвалась в сферу политики, точно так же из неё естественно и исчезнет“.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что украинские власти запретили украинцам выезжать на заработки за границу. Позже в Кабмине заявили, что готовы обеспечить выезд украинцев на заработки при соблюдении определенных условий.

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