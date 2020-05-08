В Василькове в отделении полиции скончалась преступница - СМИ

По факту смерти женщины начата проверка.

Задержанная за проникновение в чужую квартиру женщина умерла в отделении полиции в Василькове. Инцидент случился 6 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Об этом сообщает УНН.

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Как сообщается, 44-летняя женщина вместе с двумя подельниками - мужчинами проникла в квартиру в одном из многоквартирных домов в Василькове. Там они начали распивать алкогольные напитки.

В процессе застолья один из мужчин схватил топор и несколько раз ударил рукояткой по телу другого мужчину и женщину. После этого отобрал у них мобильные телефоны, деньги и скрылся с места преступления.

Избитые товарищем были задержаны полицией в той же квартире, в которую они ранее вломились. Их доставили в отделение. Там преступнице стало плохо. Ее осмотрел врач, но от госпитализации она отказалась. Через 30 минут женщина скончалась.

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На данный момент проводится проверка всех обстоятельств. Мужчина, напавший на товарищей, также задержан.

Напомним, ранее в Киеве иностранец грабил аптеки, распыляя слезоточивый газ. Иностранный гражданин жил в Чернигове, а в столицу приезжал “на охоту“.

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