Под Запорожьем после родов умерла женщина, а тело малыша исчезло

Появились первые детали жуткой истории.

В Запорожской области из роддома исчезло тело младенца, который 10 марта появился на свет мертвым в результате кесарева сечения.

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Об этом в соцсети написал отец новорожденного.

Мужчина пытается выяснить, куда делось тело его ребенка, а также публично переживает, что без огласки дело замнут и виновные не будут наказаны.

Известно, что трагедия произошла в Энергодаре. 10 марта 34-летнюю женщину на 7,5 месяце беременности и с отошедшими водами доставили в местный роддом. Врачи провели кесарево сечение, в результате которого ребенок появился на свет мертвым. После тяжелых родов у роженицы отказали почки. Женщину перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но ее состояние лишь усугублялось.

Подключая к аппарату искусственного дыхания, жене пробили легкие, но врачи этот факт скрыли. На все наши призывы что-то делать (вливать кровь, вызывать санавиацию для перевозки в Запорожскую областную больницу), врачи отмахивались и продолжали пить кофе, - пишет муж погибшей.

В областную больницу роженицу перевезли, но после того, как у нее критически упал гемоглобин. Там медики установили, что у больной пробито легкое и в нем находится воздух.

Консилиумом врачей было принято решение сделать операцию (вставили дренаж). Параллельно разработали план лечения для восстановления работоспособности почек (назначили гемодиализ, мощный курс антибиотиков). Но состояние жены все равно оставалось тяжелым. Через три дня 14.03. врачи приняли решение сделать анализ прокальцитонин. Он показал - сепсис (при кесаривого вскрытия занесли инфекцию), - сказано в посте.

В Запорожье медики боролись за жизнь пациентки на протяжении 43 дней. После многочисленных операций на внутренних органах и потерю зрения, 23 апреля больная скончалась.

Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка отсутствует. Более того, никаких записей в журналах, что ребенок попал в морг, нет. Вскрытие ребенка делали в Запорожье (есть записи в журналах), тело ребенка вместе со справкой о вскрытии, забрали медицинские работники Энергодара, но в морг тело не доехало. Возникает вопрос - куда делось тело ребенка? Что скрывают врачи родильного отделения? - пишет отчаянный мужчина.

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По факту смерти женщины и пропажи тела ребенка правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, на свалке под Киевом нашли труп младенца. Сейчас правоохранители разыскивают мать погибшего ребенка.

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