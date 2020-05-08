Террористы обстреляли позиции ВСУ под Широкино

Ранены трое украинских защитников.

Незаконные вооруженные формирования террористов, 8 мая, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино. Ранения получили трое украинских военных. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ОСС.

Читай также: В СБУ назвали число пленных украинцев на Донбассе

Как сообщается, враг вел огонь из запрещенных “Минском“ минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли БПЛА.

Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются, - добавили в штабе.

Напомним, ранее Ермак заявил, что выборы в ОРДЛО возможны только после взятия границы под контроль. Выборы на Донбассе пока невозможны.

Читай также: Ермак о возвращении Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и план “Б“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.