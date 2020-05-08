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Террористы обстреляли позиции ВСУ под Широкино

Комментариев: 1
Ранены трое украинских защитников.
Сепаратисты обстреляли Широкино
Сепаратисты обстреляли Широкино
facebook.com/MinistryofDefence.UA

Незаконные вооруженные формирования террористов, 8 мая, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино. Ранения получили трое украинских военных. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба ОСС. 

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Как сообщается, враг вел огонь из запрещенных “Минском“ минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли БПЛА.

Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются, - добавили в штабе.

Напомним, ранее Ермак заявил, что выборы в ОРДЛО возможны только после взятия границы под контроль. Выборы на Донбассе пока невозможны. 

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Теги: Донбасс, Террористы, Обстрелы, Сепаратисты, Война
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Комментариев (1)
WTF2wtf    08.05.2020, 16:35
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинские нацики-наемники уже бухие?
Оккупанты херовы ...
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