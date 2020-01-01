В Днепре 6-летний мальчик спас маму и ее приятелей после “наркопикника”

Мальчик вызвал на помощь полицейских.

В Днепре полицейские и медики скорой помощи спасли жизнь женщины и двоих мужчин с передозировкой наркотических средств. На помощь их позвал 6-летний сын пострадавший. Ребенок стал свидетелем "наркопикника" взрослых.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный".

По предварительной информации, инцидент произошел вечером 7 мая в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. В полицию позвонил мужчина, к которому за помощью пришел 6-летний мальчик. Он рассказал, что его мама и двое ее приятелей употребляли наркотики, после чего им стало плохо.

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Копы оперативно прибыли на место событий. Там уже работали медики. У пострадавших мужчины были симптомы острого наркотического отравления.

29-летняя мать мальчика могла отвечать на вопросы. Она подтвердила, что компания употребляла запрещенные вещества.

Мужчин госпитализировали, а на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и инспектора ювенальной превенции.

Появилось также видео, на котором мальчик рассказывает, что он со взрослыми приехал из Новомосковска на машине. За рулем был один из приятелей его мамы, которого увезли в больницу.

Я знаю, что ему за руль сейчас нельзя, - сказал мальчик.

Напомним, меры правительств стран по сдерживанию пандемии коронавируса привели к изменениям маршрутов незаконной торговли наркотиками.

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