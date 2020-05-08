Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кулеба: Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку

Комментариев: 0
Глава МИД рассказал об отношениях между Украиной и США.
Глава МИД Дмитрий Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба
МИД

Отношения Украины и Соединенных Штатов Америки  перетерпели изменения после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который дал начало делу об импичменте лидера США. Об этом в интервью “Левому Берегу“ рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Читай также: Глава МИД рассказал, что будет с безвизом после снятия ограничений

“Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть“, - сказал министр.

Кулеба также отметил, что визит в США во время предвыборной гонки является политическим элементом.

“Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов“, - отметил он.

Напомним, Кулеба и Помпео обсудили нормандский формат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь