Кулеба: Отношения с США не заморожены, но я бы отдал их в химчистку

Глава МИД рассказал об отношениях между Украиной и США.

Отношения Украины и Соединенных Штатов Америки перетерпели изменения после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который дал начало делу об импичменте лидера США. Об этом в интервью “Левому Берегу“ рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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“Они не заморожены, но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном блестящем виде. И в этом как раз и состоит задача дипломатов: выступить в роли этой химчистки с обеих сторон для того, чтобы убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально на тебе сидеть и отлично выглядеть“, - сказал министр.



Кулеба также отметил, что визит в США во время предвыборной гонки является политическим элементом.



“Для нас всегда в Америке ключевым была двухпартийная поддержка. Для нас важно, чтобы Украина сохранила свои позиции и хорошее отношение к себе как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов“, - отметил он.

Напомним, Кулеба и Помпео обсудили нормандский формат.

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