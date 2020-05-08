Кулеба о новом после США в Украине: "Классный мужик!"

Глава МИД Украины поделился впечатлениями о новом после США в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился своим мнением о будущем посоле США в Украине Ките Дейтоне.

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Об этом министр иностранных дел Кулеба рассказал в интервью ЛБ.ua.

По словам Кулебы, Дейтон "классный мужик" и глубоко понимает процессы, происходящие в оборонном секторе страны.

Также глава МИД отметил, что Киев примет кандидатуру Дейтона после подтверждения Сената.

Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем, - сказал Кулеба.

Также министр отметил, что восхищается Китом Дейтоном и впервые услышал о его вероятном назначении послом США в Украине еще в начале декабря во время визита в Вашингтон.

Новый посол США - классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков… Хорошо, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только нашу политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности, - сказал Кулеба.

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Напомним, президент США Дональд Трамп намерен назначить главу Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

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