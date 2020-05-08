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В ОРДЛО госпитализировали ФСБ-шника с коронавирусом - Минреинтеграции

Комментариев: 3
Также сообщается о массовом заражении коронавирусом от семьи волонтеров в оккупированном Крыму.
ФСБ-шника с коронавирусом госпитализировали в "ДНР"
ФСБ-шника с коронавирусом госпитализировали в "ДНР"
depositphotos.com

В “ДНР“ сотрудник Федеральной службы безопасности России попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 

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Также сообщается, что в Ялте (оккупированный Крым) 17 апреля установлено заражение коронавирусом в семьи волонтеров (инфицированные лица, прибыли из России), которые развозили продукты гражданам, находившимся на самоизоляции. 28 апреля у семи жителей Ялты, которые контактировали с инфицированными волонтерами, выявлен коронавирус.

Напомним, ранее в Украине еще на одной АЭС выявили вспышку коронавируса. Опасную инфекцию подхватил персонал Хмельницкой атомной электростанции.

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Теги: ФСБ, ОРДЛО, Донецк, Крым, Коронавирус, Волонтеры
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    08.05.2020, 16:44
Оценка:  +1
WTF2wtf
А как достали свежее видео работы российских спецов-снайперов на Донбассе?
Снаряга у российских вояк такого уровня серьезная, включая новую электронную винтовку против дронов (хотя практически все остальное импортное, кроме АК).
WTF2wtf    08.05.2020, 16:48
Оценка:  0
WTF2wtf
Видео:
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Hatabich    08.05.2020, 16:40
Оценка:  +1
Hatabich
И что?
Я их должен пожалеть?
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