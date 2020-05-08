В ОРДЛО госпитализировали ФСБ-шника с коронавирусом - Минреинтеграции

Также сообщается о массовом заражении коронавирусом от семьи волонтеров в оккупированном Крыму.

В “ДНР“ сотрудник Федеральной службы безопасности России попал в больницу с коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Также сообщается, что в Ялте (оккупированный Крым) 17 апреля установлено заражение коронавирусом в семьи волонтеров (инфицированные лица, прибыли из России), которые развозили продукты гражданам, находившимся на самоизоляции. 28 апреля у семи жителей Ялты, которые контактировали с инфицированными волонтерами, выявлен коронавирус.

Напомним, ранее в Украине еще на одной АЭС выявили вспышку коронавируса. Опасную инфекцию подхватил персонал Хмельницкой атомной электростанции.

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