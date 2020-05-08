Аксенов решил запретить в Крыму кондиционеры из-за коронавируса

Оккупационные власти полуострова уверены, что кондиционеры способны распространять коронавирус.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры на территории полуострова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ежедневное заседание оперативного штаба против распространения коронавируса.

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“На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно, если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению… Это принципиальная позиция: избежать включения кондиционеров“, - заявил Аксенов.

По его мнению, “лучший способ борьбы с застоем воздуха“ – это проветривание помещений.

Также сообщается, что по данным российской статистики, на оккупированном полуострове зарегистрировано 177 случаев COVID-19. Только за четверг, 7 мая, зафиксировано 9 новых случаев, три из которых приходятся на медработников больницы в городе Саки.

Напомним, в Крыму оккупанты решили проверить всех туристов на предмет соблюдения ими карантинных мер в связи с COVID-19. “Нет возможности сегодня заниматься демократией“, – заявил Аксенов.

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