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Аксенов решил запретить в Крыму кондиционеры из-за коронавируса

Комментариев: 2
Оккупационные власти полуострова уверены, что кондиционеры способны распространять коронавирус.
Сергей Аксенов решил запретить кондиционеры
Сергей Аксенов решил запретить кондиционеры
Сергей Аксенов/facebook

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов предложил запретить на время карантина использовать кондиционеры на территории полуострова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ежедневное заседание оперативного штаба против распространения коронавируса.

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“На фильтрах оседают все болезнетворные микробы, бактерии и так далее. Особенно, если фильтр не менялся. Включение кондиционера может способствовать разносу инфекции по помещению… Это принципиальная позиция: избежать включения кондиционеров“, - заявил Аксенов.

По его мнению, “лучший способ борьбы с застоем воздуха“ – это проветривание помещений.

Также сообщается, что по данным российской статистики, на оккупированном полуострове зарегистрировано 177 случаев COVID-19. Только за четверг, 7 мая, зафиксировано 9 новых случаев, три из которых приходятся на медработников больницы в городе Саки.

Напомним, в Крыму оккупанты решили проверить всех туристов на предмет соблюдения ими карантинных мер в связи с COVID-19. “Нет возможности сегодня заниматься демократией“, – заявил Аксенов.

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Теги: Крым, Аксенов, коронавирус, кондиционер
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Комментариев (2)
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Woodbrother    08.05.2020, 16:45
Оценка:  +1
Woodbrother
Во время жары берестой обмахиваться будут по старым ватным традициям .
WTF2wtf    08.05.2020, 16:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
Да объяви уже традиционно кондиционеры фашистскими антироссийскими проделками и введи уголовную ответственность за их использование. А в пик жары летом выдавай георгиевские ленточки ... за счет бюджета.
Это будет в путинских традициях.
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