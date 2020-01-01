Глава МОЗ обещает медреформу, которая всех устроит

Профильный министр намерен найти баланс между интересами врачей, пациентов и эффективным финансированием отрасли.

Министерство здравоохранения завершит медицинскую реформу в Украине, избежав увольнений медиков и закрытия медучреждений. Об этом заявил глава министерства Максим Степанов в ходе встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадза, информирует пресс-служба Минздрава.

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“Наша задача сегодня – объединить потребности пациентов, врачей и эффективное расходование средств. И Минздрав над этим сейчас активно работает. У меня хватит сил и политической воли довести медицинскую реформу до конца, избежав при этом массовых увольнений и закрытия медицинских учреждений“, - отметил Степанов.

Со своей стороны, посол заверила о готовности усиливать сотрудничество с Украиной в сфере медицины.

Абсолютно четко понятно, что в системе соответствующих изменений нужно сильное руководство. Поэтому мне было особенно приятно услышать от вас, что сейчас запустилось немало процессов в медицинской отрасли, которые до этого были заморожены, - отметила посол.

Напомним, глава МОЗ объяснил, почему второй этап медреформы был не эффективным. Проблемой было то, что реформа предполагала ряд сокращений медперсонала.

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