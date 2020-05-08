СМИ рассказали о деятельности "транспортного картеля" Криклия, Кисиля и "велюровцев"

В скандально известном ресторане «Велюр» нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко «собирались друзья» не для разговоров о рыбалке. Пока вся страна была заперта на карантин, «велюровцы» были заняты построением схем захвата инфраструктуры Украины. Об этом пишет «Апостроф» в материале «Транспортный картель: как «Слуга народа» Кисель и министр Криклий создали коррупционную группировку».

Законопроект №1182-1-д «О внутреннем водном транспорте» уже успел пройти первое чтение в Верховной Раде.

Об опасности водного законопроекта заявил Герой Украины Алексей Вадатурский, основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия «Нибулон», одного из крупнейших налогоплательщиков Украины.

Как объяснил Вадатурский, нормы, заложенные в упомянутом законопроекте, приведут к уничтожению отечественного судостроения. Кроме того, под ударом окажется вся экологии из-за разрешения сбрасывать в реки судовые сточные воды. Также авторы законопроекта предлагают разрешить самовольные дноуглубительные работы и свободно продавать выбранный со дна рек песок, без каких бы то ни было разрешений экологических служб. Документ, как утверждает Вадатурский, также узаконивает контрабанду горючего.

Против Вадатурского незамедлительно выступили сами «велюровцы» - Николай Тищенко и Игорь Негулевский. Впрочем, афера с водным законопроектом – всего лишь вершина айсберга коррупционных схем, охвативших всю транспортную отрасль. И руководят этими схемами, как утверждает издание, два человека - министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель.

Авторы материала напоминают, что в сентябре 2019 года Кисель был фигурантом так называемых «Пленок Юзика», на которых «Слуги народа», в том числе и Кисель, «собеседовали» кандидата на место главы Криворожской полиции. Больше всего тогда «Слуг народа» интересовали возможности взятия под свою опеку «Криворожстали».

«Новым участником «транспортного картеля», а точнее подручным главных действующих лиц, - пишет издание, -стал еще один криворожский «ценный кадр» с непростой судьбой - Алексей Осман, которого называют человеком Юрия Киселя».

По данным «Апострофа», «Осман получил «хлебную» должность директора филиала УЗ «Центр управления промышленностью». Интересен этот филиал тем, что в его управлении находится 8 карьеров. Приводит издание и некоторые пикантные особенности трудовой деятельности Османа. Оказывается, до недавнего времени он был владельцем конвертационного центра, и по сей день компания, которую он возглавлял, фигурирует в уголовном деле.

Серым кардиналом транспортного картеля Криклия, по данным «Апострофа», считается экс-сотрудник Главного сервисного центра МВД Украины (в котором, кстати, работал и Криклий), юрист Павел Шевченко.

Шевченко, как утверждает издание, возглавляет теневой штаб картеля, организованного Криклием: «Именно Шевченко курирует коррупционные схемы в скандальной «Укртрансбезпеке», которая выдает лицензии на международные перевозки, занимается Администрацией морских портов Украины».

Еще один участник картеля - Андрей Батищев, бывший глава «Укравтодора», известный всем подрядчикам по своей схеме – 12,5% с каждого подряда. Такого ценного кадра нельзя упускать, решил Криклий и назначил Батищева своим советником.

Также в конце прошлого года Криклий уволил директора порта «Южный» Анатолия Яблуновского и поставил вместо него директора Мариупольского порта Александра Олейника, которого считают ставленником директора ООО «Портинвест» Александра Смирнова. Смирнов же, как утверждает автор материала, является «смотрящим» от Рината Ахметова за портовой отраслью.

Госпредприятие «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта», контролирующее 10% всех грузовых перевозок, Криклий отдал экс-главе Соломенской райгосадминистрации Киева Игорю Довбаню.

Транспортный картель Криклия «судя по всему, будет и дальше расти, - подытоживает «Апостроф». - Еще есть много жирных должностей, где нужно расставить своих. Таким образом, министр инфраструктуры цементирует нужные коррупционные схемы. И, похоже, становится жертвой типичной ошибки всех, кому долго удавалось оставаться ненаказанным – перестает чувствовать опасность и считает себя всемогущим».