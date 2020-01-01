В Украине ослабили карантин: что заработает с 11 мая

В Минздраве дали четкие объяснения.

С 11 мая в Украине планируется ослабление карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Главная новость: будут открыты скверы и парки, а также начнут работать долгожданные парикмахерские и салоны красоты, - сообщили в МОЗ.

Читай также: МИД не запрещал выезд заробитчан; это логистическая проблема – Кулеба

Пры этом в ведомстве акцентировали на том, что карантинные мероприятия продлятся как минимум до 22 мая. Украинцев призвали не забывать использовать защитные маски и чаще мыть руки.

С 11 мая в Украине будут открыты:

парки, скверы, зоны отдыха;

салоны красоты, парикмахерские;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений, питания, детских зон в ТРЦ;

заведения общественного питания на вынос;

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом при условии обеспечения соблюдения дистанции в 1,5 м между местами для сидения и соседними столиками, а также размещения не более двух гостей за один стол;

музеи и библиотеки;

тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд;

аудиторы, адвокаты, нотариусы, психологи, журналисты и другие.

Инфографика МОЗ

Читай также: С 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду

Напомним, “слуги” просят Кабмин открыть детсады с 1 июня. Депутаты монобольшинства выступили с инициативой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.