В порту Одессы спецназ ВМС "освободил" судно

Учения отличались особой динамичностью с применением внезапных вводных. По легенде, незаконные вооруженные формирования захватили судно и взяли его под свой контроль.

В гавани Одессы прошли тактико-специальные учения одного из подразделений специального назначения Военно-Морских Сил ВС Украины. Об этом сообщает АрмияInform.

По легенде, незаконные вооруженные формирования противника захватили судно и взяли его под свой контроль. Подразделениям спецназа поставлена задача максимально быстро осуществить штурмовые и абордажные действия, провести высадку на захваченный объект, найти и ликвидировать боевиков.

В качестве захваченного корабля выступало учебное судно Лесозаводск. Конструктивные особенности судна позволяют качественно проводить штурмовые и абордажные действия, а также выполнять элементы альпинистской подготовки.

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