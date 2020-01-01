С начала года ВСУ получили более 300 единиц бронетехники

Войска получают как полностью новые бронемашины, так и модернизированные танки и бронетранспортеры советского производства.

ВСУ получили более 300 танков и БТР в 2020 году ukroboronprom.com.ua

В течение января-мая 2020 года предприятия бронетанкового дивизиона ГК “Укроборонпром“ передали Министерству обороны Украины более 300 новых, восстановленных и модернизированных единиц различной бронированной техники. Об этом сообщил заместитель гендиректора по производству “Укроборонпрома“ Игорь Фоменко, информирует пресс-служба госконцерна.

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“В целом за 1 квартал 2020 года предприятия, деятельность которых координируется Управлением бронетанковой техники Укроборонпрома, выполнили план товарного выпуска продукции на сумму более 1,7 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это рост примерно в 2,5 раза!“ – заявил Фоменко.

По его словам, лидерами среди поставщиков бронетехники для ВСУ стали Киевский бронетанковый завод, Завод имени Малышева (Харьков) и Харьковское КБ машиностроения имени Морозова (ХКБМ).

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В частности, ГП “Киевский бронетанковый завод“ за первый квартал поставил войскам продукции на 406 млн грн, что почти в 4 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего завод передали Министерству обороны 31 отремонтированный танк Т-72, и 9 отремонтированных бронетранспортеров БТР-80.

ГП “Завод им. Малышева“ отправил продукции на 301 млн грн, что в 2,4 раза больше прошлогодних показателей. Среди прочего завод изготовил 26 танковых двигателей.

ГП “ХКБМ“ выпустило продукции на 391 млн грн, в 1,9 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди прочего, передали Минобороны 16 бронетранспортёров БТР-4Е.

Напомним, в четверг, 7 мая, Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков. Бронетанковые войска Украины пополнились четырьмя Т-64 и двумя Т-72.

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