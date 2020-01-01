ВР рассмотрит 24 вопроса на внеочередном заседании

Заседание состоится в связи с требованием 158 нардепов. Кроме рассмотрения 24 вопросов, запланирован час вопросов к правительству и доклад председателя НБУ.

Нардепы соберутся на заседание в ближайшую среду

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в среду, 13 мая. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента в пятницу, 8 мая.

Отмечается, что заседание состоится в связи с требованием 158 народных депутатов. Оно начнется в 10:00 утра. На повестке дня 24 вопроса, час вопросов к правительству и доклад председателя Национального банка.

Так, нардепы рассмотрят законопроект о банках, освобождение заработных плат медиков от налогообложения в период пандемии, проект закона об оборонных закупках, а также усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабинета министров.

На среду также запланировано рассмотрение изменений в регламент Верховной Рады относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Парламент намерен определиться относительно изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный и Кодекс административного судопроизводства Украины относительно течения процессуальных сроков во время действия карантина.

Нардепам также предложены законопроекты об управлении бытовыми и другими отходами, по усилению защиты телекоммуникационных сетей и относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты.

На повестке дня вопрос относительно командировки судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, которые пострадали вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и относительно недопущения злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Верховная Рада рассмотрит проекты постановлений об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям по случаю празднования 75-й годовщины завершения Второй мировой войны 1939-1945 годов и выходе парламента из карантина 18 мая.

Ранее в пятницу стало известно, что регламентный комитет Верховной Рады поддержал постановление о возвращении парламента к полноценному режиму работы с 18 мая.

Также накануне комитет Рады по вопросам здоровья нации одобрил закон о страховании медиков.

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