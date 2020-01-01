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В Днепровском апелляционном суде выявили вспышку COVID

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У четырех сотрудников Днепровского апелляционного суда выявили коронавирусную инфекцию. Однако суд до сих пор работает в штатном режиме,.
У четырех сотрудников суда нашли COVID
У четырех сотрудников суда нашли COVID
Дніпроград
 
В Днепровском апелляционном суде зафиксировали вспышку коронавируса, инфекцию выявили у четырех его сотрудников, сообщила пресс-служба органа.
 
"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Днепровском апелляционном суде, председателем суда было направлено обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие вируса COVID-19", – говорится в сообщении.
 
По словам главы Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач, важно обезопасить не только судей и работников аппарата суда, но и самих посетителей.
 
Отмечается, что с начала карантина были приняты организационные меры по сокращению посещения здания суда гражданами, установлен особый режим работы. Однако суд до сих пор работает в штатном режиме, так как "не может быть ограничено конституционное право человека на судебную защиту".
 
Еще сообщалось о вспышке коронавируса в МВД, где заразились более двухсот сотрудников.
Также Корреспондент писал, что коронавирусом заразились сотрудники СБУ.
 

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Теги: суд, Днепр, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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