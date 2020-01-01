В Днепровском апелляционном суде выявили вспышку COVID

У четырех сотрудников Днепровского апелляционного суда выявили коронавирусную инфекцию. Однако суд до сих пор работает в штатном режиме,.

В Днепровском апелляционном суде зафиксировали вспышку коронавируса, инфекцию выявили у четырех его сотрудников, сообщила пресс-служба органа.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Днепровском апелляционном суде, председателем суда было направлено обращение в Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации о необходимости срочного тестирования всех работников суда на наличие вируса COVID-19", – говорится в сообщении.

По словам главы Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач, важно обезопасить не только судей и работников аппарата суда, но и самих посетителей.

Отмечается, что с начала карантина были приняты организационные меры по сокращению посещения здания суда гражданами, установлен особый режим работы. Однако суд до сих пор работает в штатном режиме, так как "не может быть ограничено конституционное право человека на судебную защиту".

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